Гетманцеву предложили прокомментировать протесты предпринимателей, более месяца организующих акции возле здания Рады.
Депутат заявил, что он тоже не любит налоги, но Украине необходимо принять закон, против которого протестуют ФОПы. Иначе, по его словам, страну ждет «путь в один конец».
«Мне тоже не нравятся налоги. Вы думаете, что я какой-то извращенец? Вы думаете, мне нужен кассовый аппарат?.. Я получаю удовольствие от того, как он работает, или от осознания, что он существует?» — отреагировал Гетманцев на вопрос журналистов.
Он заявил, что необходимо ввести закон о РРО (регистраторах расчетных операций, т.е. кассовых аппаратах. — Ред.) и закрыть этот вопрос, при этом не должно быть никаких «украинских велосипедов, компромиссов и обсуждений».
Также Гетманцев указал, что в африканской Танзании, где ВВП на душу населения втрое меньше, чем на Украине, закон о РРО приняли.
Украинские предприниматели требуют от властей сохранить упрощенную систему налогообложения и выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.