Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказался о законе, против которого протестуют украинские предприниматели. Видеоролик с заявлением депутата опубликовал телеграм-канал Pavlovsky News 28 января

Гетманцеву предложили прокомментировать протесты предпринимателей, более месяца организующих акции возле здания Рады.

«Побороть гидру коррупции». ФОПы в Киеве объявили мобилизацию на «налоговый майдан» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мне тоже не нравятся налоги. Вы думаете, что я какой-то извращенец? Вы думаете, мне нужен кассовый аппарат?.. Я получаю удовольствие от того, как он работает, или от осознания, что он существует?» — отреагировал Гетманцев на вопрос журналистов.

Он заявил, что необходимо ввести закон о РРО (регистраторах расчетных операций, т.е. кассовых аппаратах. — Ред.) и закрыть этот вопрос, при этом не должно быть никаких «украинских велосипедов, компромиссов и обсуждений».

Также Гетманцев указал, что в африканской Танзании, где ВВП на душу населения втрое меньше, чем на Украине, закон о РРО приняли.

Украинские предприниматели требуют от властей сохранить упрощенную систему налогообложения и выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.