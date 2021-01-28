Верховная Рада не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики страны. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил 28 января на заседании парламента после голосования, передает телеканал «Рада»

Депутат Качура предложил Витренко раскошелиться, если он хочет стать министром © Facebook/Сергій Лещенко

Перед голосованием депутаты возмутились, что им не была роздана его декларация для изучения. Разумков поручил в срочном порядке проверить, есть ли она на сайте парламента, поскольку раздаваться депутатам она не должна.

Витренко заявил, что выступает за сохранение ограничений импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии и отметил, что они должны быть «разумными». Кроме того, он отметил, что в приоритете Украины рассматривается необходимость присоединиться к системе импорта/экспорта из ЕС и отсоединиться от системы России и Белоруссии.

Ранее Кабинет министров назначил бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря 2020 года.

17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко министром энергетики. В парламенте не хватило 40 голосов.