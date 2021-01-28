Видео-сервис YouTube заблокировал канал депутата Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Александра Дубинского из-за санкций, которые недавно ввели США. Об этом 28 января сообщил Центр противодействия коррупции в Twitter

«Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США», — говорится в сообщении. Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf Под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, а также окружение Деркача — Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.