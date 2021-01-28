«Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США», — говорится в сообщении.
США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины, обвинив их во вмешательстве в президентские выборы Соединенных Штатов.
Под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-депутат Александр Онищенко, а также окружение Деркача — Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.