Источник из Офиса президента заявил, что высказывание исключенного из фракции «Слуга народа» депутата Верховной Рады Гео Лероса о желании Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок не соответствует действительности. Об этом 28 января сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник

Ранее Лерос заявил, что Зеленский якобы выразил желание стать президентом Украины во второй раз на своем дне рождения. Источник заявил, что также присутствовал на дне рождения и Зеленский не делал подобного заявления. «Его ждут слезы в подушку»: Зеленский решился на второй срок © пресс-служба президента Украины

«Президент, в отличие от этого клоуна (Гео Лероса. — Ред.), человек здравых мыслей и понимает, что он говорит на публику. Не было никаких официальных объявлений, а если кто-то и шутил в тостах, то нужно менять трактовки или шпионов», — сказал источник.

Ранее в Офисе президента заявляли, что пяти лет в политике мало для того, чтобы что-то изменить в стране. При этом во время предвыборной кампании Владимир Зеленский несколько раз повторял, что идет в президенты только на один срок.