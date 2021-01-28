Ранее Лерос заявил, что Зеленский якобы выразил желание стать президентом Украины во второй раз на своем дне рождения. Источник заявил, что также присутствовал на дне рождения и Зеленский не делал подобного заявления.
«Президент, в отличие от этого клоуна (Гео Лероса. — Ред.), человек здравых мыслей и понимает, что он говорит на публику. Не было никаких официальных объявлений, а если кто-то и шутил в тостах, то нужно менять трактовки или шпионов», — сказал источник.
Ранее в Офисе президента заявляли, что пяти лет в политике мало для того, чтобы что-то изменить в стране. При этом во время предвыборной кампании Владимир Зеленский несколько раз повторял, что идет в президенты только на один срок.