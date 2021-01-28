Неизвестное животное, которое недавно зверски убило лису у села Беленькое Запорожской области на Украине, объявилось в соседних населенных пунктах. Об этом 28 января сообщает inshe.tv

Загадочная украинская чупакабра снова открыла кровавую охоту © zp.depo.ua

«Волк, лисица или куница наверняка хотя бы одного кролика на месте съели бы или тушку с собой унесли. Но нет, все кролики убиты и оставлены на месте. Кроме того, зверь достал их из клетки, разорвав довольно прочную проволоку. Повытаскивал одного за другим и убил. Сама клетка весит килограмм 70. Так вот, зверь, видимо, искал, как пробраться внутрь, и отодвигал клеть от стены. Представляете, какая сила у него?!» — рассказал местный житель Алексей.

У многих в селе были примерно таким же образом задушены домашние кролики или куры. У местного жителя Евгения кто-то убил сразу 12 свиней.

«Лебедя убили, выпотрошили и кишки развесили на дереве, словно гирлянды. 12 свиней за раз убиты. У каждой на теле один укус — и все. Ну максимум два. Многие знают, как визжит свинья, когда ее режут. Ни одного шороха ночью я не услышал. И собаки молчали. Если бы волки забрались в сарай, они съели бы хоть часть свиней. А этих просто убили», — рассказал потерпевший.

Недавно возле села нашли растерзанную лисицу с оторванным хвостом.

После череды подобных случаев жители заговорили о мифическом существе чупакабре. Многие сельчане сейчас с опаской идут на первую маршрутку и стараются вернуться в село еще до темноты.

«Детей на улицу в вечернее время одних не отпускаем. У кого есть возможность, тот в своем дворе включает по ночам мощные прожектора. Мужчины договариваются между собой и патрулируют в темное время суток Беленькое. Но все равно чуть ли не каждую ночь у кого-то во дворе зверь убивает домашних животных», — рассказала одна из жительниц села.

Заведующая Беленьковской больницей ветеринарной медицины Ирина Козарецкая лично видела трупы домашних животных, которые были убиты неизвестным зверем.

«Я удивляюсь: почему они только убивают и не едят? У кроликов животы вспороты: протянуто когтями сверху вниз, кишки вытащены. Когтями ни собака, ни волк такого не сделают. Да и клыками тоже», — заверила эксперт.

Похожие случаи стали происходить и в соседних селах — Марьевке и Веселом. Никто из представителей власти пока не может сказать ничего конкретного.

Более десяти лет неизвестный науке зверь также уничтожал на Украине домашнюю живность сельчан. Так, жительница Ровенщины Раиса Середюк рассказывала, что возвращалась поздно вечером домой с работы в родное село Глинское, вышла на пустынной остановке, прошла несколько метров и замерла от ужаса. Неподалеку стоял, как ей показалось, какой-то мужчина, одетый в лохмотья, и подпрыгивал на месте. Когда женщина подошла ближе, то увидела некое существо с крысиной мордой, стоявшее на задних лапах. Зверь прыгнул на Раису, и она потеряла сознание. Не дождавшись супруги, ей начал звонить муж, что и отпугнуло монстра.

Селяне по всей стране рассказывали о неизвестном звере, ломавшем прочные деревянные клетки, металлическая сетка рвалась, словно тонкая нить. В одно время таинственный зверь раскладывал убитых животных в кучки по цветам или выстилал тушками дорожку. Не помогали ни высокие заборы, ни прочные замки. Кроме того, зверь почти не оставлял следов. Люди, которые встречались с чупакаброй, утверждали, что всегда испытывали какой-то ужас. Говорили, что этот зверь умеет гипнотизировать, внушать человеку страх. А животные при виде чупакабры замирают.

Чупакабра — неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Убивает животных (преимущественно коз) и высасывает у них кровь. В начале нулевых годов чупакабру описывали как четвероногое существо, похожее на собаку или койота, с клыками и свиной мордой.