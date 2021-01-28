По словам Кравчука, Украина на каждом заседании просила власти неподконтрольных территорий Донбасса предоставить списки пленных, но они это «под разными предлогами блокировали».
«В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми», — заявил глава украинской делегации.
Таким образом Кравчук прокомментировал инициативу полномочных представителей Луганской и Донецкой Народных Республик в контактной группе передать Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Ранее, 21 января, Кравчук заявил об остановке передачи пленных украинцев Медведчуку. Он раскритиковал участие в обмене пленными частного лица. По его словам, вопрос возвращения граждан — это «вопрос не Медведчука, а Украины».
Последний обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса был проведен 16 апреля 2020 года. Донецк и Луганск получили 10 и 7 человек соответственно, а Киев в общей сложности 20 человек.