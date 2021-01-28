Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук обвинил власти республик Донбасса в том, что они затягивают обмен удерживаемыми лицами. Об этом он сказал в комментарии изданию «Новости Донбасса» 27 января

По словам Кравчука, Украина на каждом заседании просила власти неподконтрольных территорий Донбасса предоставить списки пленных, но они это «под разными предлогами блокировали».

«В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми», — заявил глава украинской делегации.

«Время не пришло»: Кравчук объяснил свои слова о визите в Крым © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Виктора Медведчука.

Ранее, 21 января, Кравчук заявил об остановке передачи пленных украинцев Медведчуку. Он раскритиковал участие в обмене пленными частного лица. По его словам, вопрос возвращения граждан — это «вопрос не Медведчука, а Украины».

Последний обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса был проведен 16 апреля 2020 года. Донецк и Луганск получили 10 и 7 человек соответственно, а Киев в общей сложности 20 человек.