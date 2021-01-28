Импорт сыров в Украину по итогам 2020 года резко вырос, сообщила общественная организация Ukrainian Agribusiness Club (UAC) на своей странице в Facebook 28 января

Почему Украина постепенно переходит на импортное питание © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Ситуация, сложившаяся на рынке сыров в Украине, является неблагоприятной для отечественных производителей. Им сложно конкурировать с импортной продукцией Европейского Союза, т.к. украинские сыровары проигрывают как по качеству продукции, так и по ее цене», — говорится в сообщении UAC.

В организации отмечают, что с самого начала прошлого года было характерно значительное сокращение объемов продаж отечественных сыров на внутреннем рынке.

«Решение этой проблемы может быть только одно — это разработать стратегию развития и оказать государственную поддержку животноводству, которое находится не в лучшем положении», — полагают в UAC.

Напомним, киевский режим после госпереворота в 2014 году подписал дискриминационное соглашение о рынке свободной торговли с ЕС, согласно которому европейские товары поставляются на Украину без пошлин и ограничений, а украинские в Европу — по мизерным квотам, которые по ряду позиций выбираются в первые два месяца каждого года.

Соглашение о ЗСТ Украины с Канадой: соцсети ликуют, эксперты в недоумении © 112.ua

Режим президента Виктора Януковича отказался подписывать этот договор, после чего на Украине были инспирированы массовые беспорядки при поддержке США и ЕС, итогом которых стало свержение Януковича.

Постмайданная власть подписала дискриминационное соглашение, потеряла Крым и развязала гражданскую войну в Донбассе, жертвами которой уже стали более 13 тыс. человек.