Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволяет использовать на Украине вакцину, не прошедшую третью стадию испытаний. Заседание парламента 28 января транслировал телеканал «Рада»

Решение поддержали 312 депутатов. Законопроект предусматривает начало вакцинации в режиме экстренного использования. Закон необходим для регистрации вакцин на Украине.

Китайская вакцина нескоро поступит на Украину — Богатырев © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Накануне первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко аргументировал необходимость принятия закона тем, что все существующие вакцины не прошли так называемую третью стадию исследований и на это нужно больше времени, еще год.

По его словам, именно поэтому все страны начинают использовать эти препараты в режиме экстренного использования (emergency use).

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной.Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.