Решение поддержали 312 депутатов. Законопроект предусматривает начало вакцинации в режиме экстренного использования. Закон необходим для регистрации вакцин на Украине.
Вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.
Накануне первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко аргументировал необходимость принятия закона тем, что все существующие вакцины не прошли так называемую третью стадию исследований и на это нужно больше времени, еще год.
По его словам, именно поэтому все страны начинают использовать эти препараты в режиме экстренного использования (emergency use).
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной.Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.