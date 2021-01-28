Украинец Дмитрий Миняйло, который живет в Польше и работает на заводе LG, рассказал подробности скандального увольнения другого заробитчанина, попавшего на днях под объективы камер голым у проходной, передает 28 января ria-m.tv

Голый украинец нестандартно попрощался с работой в Польше © gazetawroclawska.pl

«Эта новость уже облетела всю Польшу. Лично с ним я не знаком, но знаю, что парень жил с моими коллегами в одной комнате и никогда не употреблял алкоголь. До Польши работал на аутсорсинге. Что его сподвигло на такой поступок, никто не знает», — сказал Миняйло.

Он заверил, что производственные цеха иностранного завода имеют мало общего с украинскими «грязными, пыльными, шумными и мрачными заводским помещениями с допотопным оборудованием».

«Машина полностью автоматизирована, то есть все делает сама, выдавая готовые батарейки, включая лазерное и ультразвуковое спаивание и управляется с помощью компьютера. Самое сложное — это стоять 12 часов на ногах. Но за 28 000 гривен (больше 75 тысяч рублей. — Ред.) в месяц, или 1400 грн/смену (почти 4 тысячи рублей. — Ред.) можно и постоять, правда? В моей бригаде больше половины ребят из Украины по истечению года не хотят возвращаться в Украину и решили продлить пребывание и работу на основании общенационального карантина. Но, видимо, некоторые считают, что, раздевшись догола и показав средние пальцы наемным польским охранникам, они таким образом выразили протест. Вот только непонятно, против чего? Здравого смысла?» — удивился коллега оголившегося украинца.

Некоторые СМИ писали, что протестовал не украинский работник, а кореец. Однако Миняйло эту версию опроверг. Он напомнил, что корейцы приезжают с другой части света и живут среди совершенно другой культуры. Многие из них работают без выходных 3-4 месяца, получая до 5 тыс. долларов ежемесячно, а потом навсегда улетают в Корею.

«Корейцы хоть и попадаются чудаковатые, но все же у них другой менталитет, и крайне маловероятно, что такое может сделать кореец. Одним увольнением он бы точно не отделался, как украинец», — заверил заробитчанин.

Возвращение трудовых мигрантов на Украину — один из важных пунктов в стратегии президента Владимира Зеленского. Он говорил об этом еще в инаугурационной речи, в видеообращениях и особенно активно в период пандемии коронавируса, когда весь мир закрылся на карантин, а часть заробитчан решили пересидеть его на родине. Но уже очевидно, что удержать украинцев в родной стране не удается.

Даже если экономика Польши в этом году будет серьезно снижаться, украинские трудовые мигранты все равно будут очень нужны в этой стране, потому что в условиях нехватки рабочих рук именно заробитчане могут быстро и профессионально закрыть эту потребность. Чтобы в Польшу перестали ехать украинцы, ее экономика должна упасть на уровень Украины (а сейчас ВВП Польши в 5 раз выше украинского).