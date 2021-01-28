Верховная Рада рассмотрит назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, - министра энергетики. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил 28 января на заседании правительства, передает телеканал «Рада»

«Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром Украины — министром энергетики… Даю поручение комитету профильном рассмотреть этот вопрос… во время перерыва, чтобы мы могли рассмотреть в зале в 13.30 (14.30 по Москве — ред.). Планируется ориентировочно это время», — сказал Разумков.

Депутат Качура предложил Витренко раскошелиться, если он хочет стать министром © Facebook/Сергій Лещенко

Ранее Кабинет министров назначил бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря 2020 года. 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко министром энергетики. В парламенте не хватило 40 голосов.