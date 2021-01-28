«Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром Украины — министром энергетики… Даю поручение комитету профильном рассмотреть этот вопрос… во время перерыва, чтобы мы могли рассмотреть в зале в 13.30 (14.30 по Москве — ред.). Планируется ориентировочно это время», — сказал Разумков.
Ранее источник «РБК-Украина» во фракции «Слуги народа» заявил, что фракция уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Витренко. Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%.
Ранее Кабинет министров назначил бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря 2020 года. 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко министром энергетики. В парламенте не хватило 40 голосов.