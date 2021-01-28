Необычный друг навещает одинокого харьковчанина в больнице

По словам сотрудников лечебного учреждения, за 23 дня, что пациент провел в больнице, никто из его близких не пришел спросить о его здоровье.
Однако пожилой человек не остался в полном одиночестве. В палате ему не дает скучать необычный знакомый.
«Голубь прилетает каждые два дня и садится на его постель. Птица остается на некоторое время, и затем кружит в небе», — рассказала медсестра.
Журналисты выяснили, что раньше пенсионер каждый день кормил птиц на скамейке в парке возле больницы. Видимо, этот голубь запомнил его и не оставил одного в трудной ситуации.