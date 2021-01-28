Посол Словакии Марек Шафин 28 января во время пресс-конференции попросил компетентные органы Украины защитить права иностранных инвесторов в стране, поскольку пострадал словацкий бизнес, передает «Зеркало недели»

Новый имидж, новая Украина. Инвесторы представили Зеленскому свои проекты © пресс-служба президента Украины

«Речь идет об объекте недвижимости на улице Кирилловской, 69, находящемся в собственности ООО «Фрунзе 69». Бенефициарами компании являются граждане Словакии. Перерегистрацией права собственности, по информации адвоката Маси Найема, занимался частный нотариус Юдин», — говорится в материале.

Словацкая сторона подала жалобу в Антирейдерскую коллегию Министерства юстиции Украины, однако она не была удовлетворена. По словам адвоката, вернуть объект удалось через два месяца. Этому способствовало, в частности, внимание Временной специальной комиссии Рады по вопросам защиты инвесторов, которая взяла ситуацию под собственный контроль.

Повторный захват объекта произошел 23 января.

По фактам, связанным с захватом имущества финансовой компанией, ведутся следственные действия по трем уголовным производствам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал инвесторов участвовать в инвестиционных программах, называя Украину «страной возможностей».