По состоянию на утро 28 января на Украине из-за непогоды обесточено 143 населенных пункта. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

«Из-за осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за работы системы автоматической защиты линий электропередачи остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская — 113, Кировоградская — 19, Черкасская — 10 и Запорожская — 1», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Кроме того, сохраняется ограничение движения транспортных средств на автодороге М-15 Одесса—Рени на время расчистки снега. На остальных дорогах государственного значения проезд обеспечен.

Впервые с 2018 года в стране объявили высший, красный уровень погодной опасности.