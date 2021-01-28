«Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году. В 12:15 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет онлайн-брифинг, в ходе которого расскажет об итогах первой встречи Люблинского треугольника и другие актуальные вопросы внешней политики Украины», — сообщили в МИД.
«Люблинским треугольником» называют трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года.
Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте антироссийской деятельности как в трехстороннем формате, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ.