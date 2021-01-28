Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом и главой польского МИД Збигневом Рау 29 января проведут в онлайн-формате первое заседание «Люблинского треугольника» при участии белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, сообщила пресс-служба украинского МИД

«Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году. В 12:15 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет онлайн-брифинг, в ходе которого расскажет об итогах первой встречи Люблинского треугольника и другие актуальные вопросы внешней политики Украины», — сообщили в МИД.

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Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте антироссийской деятельности как в трехстороннем формате, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ.