Первую операцию — установку кардиостимулятора — девушке провели на Украине в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, но прогнозы врачей все равно были неутешительными: без пересадки сердца пациентка умрет.
В Виннице такие операции не делали, и лечащий врач посоветовал Кате Кравец обратиться к его белорусским коллегам из РНПЦ «Кардиология», так как между врачами двух стран есть программа сотрудничества.
Пересадка сердца не только спасла девушке жизнь, но и определила ее профессиональную судьбу: бывшая пациентка учится в Винницком медицинском колледже по специальности «акушерство».
«Я бы даже в Белоруссию переехала и устроилась бы там работать. Вот когда с коронавирусом дела улягутся, то поеду в Минск на обследование. Мало ли, вдруг возьмут на работу. Сама буду только рада», — говорит она.
Ежегодно в Белоруссии проводят около 40 трансплантаций сердца, на данный момент проведено порядка 400 таких операций.