Жительница украинской Винницы Катя Кравец, которая 4 года назад пережила трансплантацию сердца в белорусской столице, рассказала журналистам, как сейчас живет и что планирует делать после окончания колледжа. Об этом написал Sputnik Беларусь 28 января

Украинцы годами ожидают операций в Индии, вся надежда на Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В Виннице такие операции не делали, и лечащий врач посоветовал Кате Кравец обратиться к его белорусским коллегам из РНПЦ «Кардиология», так как между врачами двух стран есть программа сотрудничества.

Пересадка сердца не только спасла девушке жизнь, но и определила ее профессиональную судьбу: бывшая пациентка учится в Винницком медицинском колледже по специальности «акушерство».

«Я бы даже в Белоруссию переехала и устроилась бы там работать. Вот когда с коронавирусом дела улягутся, то поеду в Минск на обследование. Мало ли, вдруг возьмут на работу. Сама буду только рада», — говорит она.

Ежегодно в Белоруссии проводят около 40 трансплантаций сердца, на данный момент проведено порядка 400 таких операций.