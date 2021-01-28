Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко, который оценил проведение всеукраинского референдума в 2 млрд гривен (около 5 млрд рублей), выступает за вынесение на референдум вопроса сокращения числа депутатов парламента до 300. Об этом 28 января он сообщил в эфире «Украина 24»

«Я думаю, что нам надо наводить порядок [в тех вопросах], которые по тем или иным причинам не найдут сейчас в парламенте единой позиции, например сокращение количества [депутатов] парламента до 300. Я бы этот вопрос продублировал на референдуме», — сказал он.

Он отметил, что такой референдум прошел в 2000 году, но положительный ответ не получил юридических последствий.

Тимошенко инициирует проведение референдумов © ba.org.ua Юлия Тимошенко заявила, что хочет инициировать проведение так называемых референдумов по пяти вопросам.

В июне прошлого года Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. В целом закон был принят 27 января. В день местных выборов осенью 2020 года президент Владимир Зеленский параллельно провел так называемый всеукраинский опрос, результаты которого до сих пор не известны.

Украинский лидер, в частности, поинтересовался у народа, следует ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, поддерживают ли граждане создание в Донбассе свободной экономической зоны, а также легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных, необходимо ли сократить число депутатов Рады до 300 и надо ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Украинские политики и эксперты считают, что Зеленский решил провести опрос, поскольку закон о референдуме до местных выборов принять не успели.