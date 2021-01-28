В экопарке «Медвин» под Киевом на посетителей набросились бизоны и зубр. Об этом рассказал предприниматель Юрий Цвиркун, сообщили на днях в сюжете ICTV

Андрей Богдан нагрянул в киевский зоопарк и побил козла — видео © РИА Новости, Наталья Горшкова | Перейти в фотобанк

«Вместе с сотрудником хозяйства мы заехали на территорию угодий, перед поездкой на экскурсию он пообещал сопровождать нас повсюду и в случае предполагаемой ситуации страховать и защищать нас», — рассказал посетитель.

Он со своими четырьмя детьми заехал на середину угодий поближе к бизонам, и все вышли, чтобы сфотографировать животных. Цвиркун рассказал, что сотрудник хозяйства дал им морковь и предложил пойти на соседнее поле покормить оленей и лошадей Пржевальского.

«Мы, двое взрослых и четверо детей, пошли на кормление лошадей, во время которого одно из животных начало брыкаться и дважды чуть не ударило мою 8-летнюю дочь. Мы сразу оставили их и пошли к своему авто на соседнем поле», — рассказал глава семейства.

Когда семья вернулась к машине, то обнаружила, что автомобиль окружило стадо бизонов и зубр.

«Когда мы подошли ближе, чтобы сесть в машину, бизоны напали на нас и начали преследовать. Дети сильно испугались, пережили невероятный шок, начали плакать и просить о помощи. Мы с женой взяли детей и побежали через все поле ближе к выходу, но ворота изнутри были заперты на замок. Мы не смогли покинуть территорию хозяйства», — возмутился пострадавший.

В это время зубр начал крушить авто. Мужчина позвонил другу, который с ними приехал, и спросил, куда они делись и где работник, который обещал их сопровождать и оберегать.

«Оказалось, что он бросил нас и предложил другой группе людей поехать кормить верблюдов на другое поле. Мы ждали возвращения работника хозяйства около 15 минут, за это время пережили невероятный стресс», — рассказал посетитель.

Позже пострадавшие вызвали полицию и написали заявление на экопарк.

«Этот сотрудник работает в этом хозяйстве всего месяц, рабочие там не оформлены надлежащим образом, в соответствии с законодательством Украины, животные не зарегистрированы и не имеют паспортов и других документов, деньги за экскурсию берут наличными и не выдают чеков», — рассказал мужчина.

Экопарк обязался все уладить и компенсировать материальный и моральный ущерб. При этом в администрации парка считают, что животные не напали бы сами, скорее всего, их спровоцировали.