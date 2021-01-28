В канале выкладывались фото и видео травли украинцев. Администраторы объявили, что создали в Telegram резервную площадку.
Они заявили, что «сафари должно продолжаться».
«Призываем все проукраински настроенные каналы не мириться с цензурой. Разместите этот пост у себя в каналах. Мы делаем одно дело — боремся против кремлёвского лобби в телеграме», — написали авторы ресурса в резервном канале.
Паблик получил известность в марте 2020 года. Тогда в нем разместили видеоролик нападения на депутата «Слуги народа» Максима Бужанского — его авто забросали яйцами. После этого в паблике размещались ролики избиений активистов партии блогера Анатолия Шария.
Накануне авторы Telegram-канала призвали к травле нигерийского студента из Запорожья, который высказался в TikTok за языковое равноправие на Украине.
Кроме того, радикалы публиковали в нем видео разгона антифашистских демонстраций в столице.
Отмечается, что до сих пор доступна страница группы «Опусти вату» в Facebook.