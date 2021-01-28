В сервисе Telegram заблокировали скандальный канал «Опусти вату», где призывали к травле «пророссийских» украинцев. Об этом сообщило издание «Страна.ua» 27 января

В канале выкладывались фото и видео травли украинцев. Администраторы объявили, что создали в Telegram резервную площадку.

Они заявили, что «сафари должно продолжаться».

«Призываем все проукраински настроенные каналы не мириться с цензурой. Разместите этот пост у себя в каналах. Мы делаем одно дело — боремся против кремлёвского лобби в телеграме», — написали авторы ресурса в резервном канале.

Травля африканца из Запорожья. Украине понадобится свое движение Black Lives Matter © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Максима Бужанского — его авто забросали яйцами. После этого в паблике размещались ролики избиений активистов партии блогера Анатолия Шария.

Накануне авторы Telegram-канала призвали к травле нигерийского студента из Запорожья, который высказался в TikTok за языковое равноправие на Украине.

Кроме того, радикалы публиковали в нем видео разгона антифашистских демонстраций в столице.

Отмечается, что до сих пор доступна страница группы «Опусти вату» в Facebook.