«Что касается меня как председателя КС противоправные действия относительно недопуска в админздание КС работники УГО совершали также 30 декабря 2020 года, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 января 2021 года», — написал Тупицкий.
Отмечается, что госохрана 22 января помешала главе КС пройти в здание суда для участия в официальной церемонии поднятия государственного флага в честь Дня соборности.
Он и другие судьи подали в прокуратуру заявления о совершении работниками Управления госохраны преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, препятствованием деятельности государственного деятеля, вмешательством в работу судебного органа.
По данным суда, 5 января Тупицкий подписал распоряжение о своем отпуске на 6 января и с 11 по 13 января 2021 года. После возвращения из ОАЭ его не пустили в суд.
В суде заявили, что Тупицкий отстранен от должности судьи, однако руководство как председателя он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.
Тупицкий подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы Тупицкого резко критиковали в Офисе президента.
В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его «абсолютно неадекватным в восприятии реальности».