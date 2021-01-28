Сотрудники Управления государственной охраны уже неделю не пускают на работу председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, которого президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности. Об этом говорится в письме Тупицкого спикеру Рады Дмитрию Разумкову, передает 28 января пресс-служба КСУ

«Что касается меня как председателя КС противоправные действия относительно недопуска в админздание КС работники УГО совершали также 30 декабря 2020 года, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 января 2021 года», — написал Тупицкий.

Отмечается, что госохрана 22 января помешала главе КС пройти в здание суда для участия в официальной церемонии поднятия государственного флага в честь Дня соборности.

Он и другие судьи подали в прокуратуру заявления о совершении работниками Управления госохраны преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, препятствованием деятельности государственного деятеля, вмешательством в работу судебного органа.

Зеленский против Конституционного суда: ситуация зашла в тупик © пресс-служба президента Украины

В суде заявили, что Тупицкий отстранен от должности судьи, однако руководство как председателя он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

Тупицкий подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы Тупицкого резко критиковали в Офисе президента.

В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его «абсолютно неадекватным в восприятии реальности».