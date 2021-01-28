Блогер и обладательница самых больших скул в мире украинка Анастасия Покрищук сорвала диету походом в киевский ресторан. Об этом эпатажная дива честно призналась своим подписчикам в сториз в Instagram 28 января

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«Я пришла домой, что можно сделать? Надо выпить слабительное, потому что я так нажралась, так нажралась, с*ка. Я завтра скажу, кто виноват в том, что я жирная. Выпью сейчас слабительное и чай свой, чтобы про*раться», — сказала Покрищук.

Ранее Эпатажная блогерша с розовыми волосами наехала на «жлобарей» в киевском ресторане.

Анастасия Покрищук, известная своими розовыми волосами и самыми большими скулами в мире, не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов, в том числе делала липосакцию подбородка и увеличивала грудь, а вот помогали ли врачи ей худеть с помощью скальпеля — никогда не говорила.

До трансформации тела киевлянка работала продавцом. Также блогер имеет диплом психолога и часто дает советы своим подписчикам, правда, выражений для этого не выбирает, в основном выражаясь отборным русским матом.