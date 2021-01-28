Несколько недель назад Покрищук заявляла, что садится на диету, но, судя по последним сториз девушки в соцсетях, долго продержаться ей не удалось. На видео из ресторана в Киеве, куда она отправилась с друзьями, видно, что эпатажная блогерша не только хорошо покушала, но и изрядно выпила, или, как она сама выразилась, «нажралась».
«Я пришла домой, что можно сделать? Надо выпить слабительное, потому что я так нажралась, так нажралась, с*ка. Я завтра скажу, кто виноват в том, что я жирная. Выпью сейчас слабительное и чай свой, чтобы про*раться», — сказала Покрищук.
Ранее Эпатажная блогерша с розовыми волосами наехала на «жлобарей» в киевском ресторане.
Анастасия Покрищук, известная своими розовыми волосами и самыми большими скулами в мире, не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов, в том числе делала липосакцию подбородка и увеличивала грудь, а вот помогали ли врачи ей худеть с помощью скальпеля — никогда не говорила.
До трансформации тела киевлянка работала продавцом. Также блогер имеет диплом психолога и часто дает советы своим подписчикам, правда, выражений для этого не выбирает, в основном выражаясь отборным русским матом.