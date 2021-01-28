Украинские предприниматели собрали акцию протеста на майдане Незалежности в Киеве, планируют пройти маршем по центру столицы и провести акцию у посольства США. Об этом 28 января сообщает «Страна»

В Одессе отменили концерт «Квартала 95» после протеста предпринимателей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Они требуют сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетность, а также отмены обязательных кассовых аппаратов.

В конце 2020 года митингующие украинские предприниматели на Майдане со всей страны провели серию митингов. Они требовали отмены кассовых аппаратов и права на труд во время локдауна, который начался с 8 января и закончился 24 января.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.