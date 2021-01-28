«По состоянию на 09:00 (10:00 мск) около тысячи человек собрались на площади и готовятся пройти маршем по столице. Маршрут движения: майдан Незалежности — представительство ЕС. После этого ФОПы направятся к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США», — говорится в материале.
Они требуют сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетность, а также отмены обязательных кассовых аппаратов.
В конце 2020 года митингующие украинские предприниматели на Майдане со всей страны провели серию митингов. Они требовали отмены кассовых аппаратов и права на труд во время локдауна, который начался с 8 января и закончился 24 января.
На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.