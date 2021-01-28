Белая лайка около недели не отходила от дороги и ждала, не вернется ли за ней хозяин.
Жительница Марьяновки Елена рассказала журналистам, что она в числе других стала подкармливать собаку, но та не сразу стала ее признавать. По ее мнению, животное просто выбросили на улицу.
«Пять дней она вообще не сходила с места, это был мороз 20 градусов. Она дружелюбна, я заметила, что к мужчине, который ее кормил, она так ластилась, больше, чем ко мне», — рассказала женщина.
В итоге она взяла брошенного пса на передержку. Сейчас ему ищут новых хозяев. Ветеринар отметил, что это собака служебной породы и ей нужно много пространства.