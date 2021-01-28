В селе Марьяновка Винницкой области брошенная собака у шоссе ждала возвращения хозяина. О преданном псе рассказали в сюжете ТСН 27 января

Белая лайка около недели не отходила от дороги и ждала, не вернется ли за ней хозяин.

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«Пять дней она вообще не сходила с места, это был мороз 20 градусов. Она дружелюбна, я заметила, что к мужчине, который ее кормил, она так ластилась, больше, чем ко мне», — рассказала женщина.

В итоге она взяла брошенного пса на передержку. Сейчас ему ищут новых хозяев. Ветеринар отметил, что это собака служебной породы и ей нужно много пространства.