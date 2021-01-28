Украинские неонацисты устраивают факельные шествия на майдане Незалежности в Киеве, где в январе 1946 года казнили нацистских преступников, ответственных за геноцид граждан СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого 28 января приводит РИА Новости

«Ведь Киев позади!» Капитан Кипаренко — забытый комбат гарнизонов легендарных дотов © РИА Новости, И. Гольденгершель | Перейти в фотобанк

По словам Мягкова, переформатирование истории на Украине началось задолго до майдана 2014 года, еще в начале 1990-х годов.

В украинских учебниках истории героями называют тех, кто расправлялся с мирным населением с жестокостью, которой удивлялись даже гитлеровцы.

Зверствами украинские националисты «прославились» во время Львовского погрома еврейского населения летом 1941 года и Волынской резни — этнической чистки на Западной Украине в 1943-1944 годах.

«И вот сейчас последователи тех нелюдей салютуют им на месте, где 75 лет назад вершилось возмездие за бесчеловечное зло. А Запад, нынешняя так называемая демократическая Европа все это не просто не осуждают, но и этому потакают — потому что это направлено против России. Но если Украина строит свою историю на этом, то впереди ее ждет только тупик», — сказал он.

От рук нацистских палачей и их пособников в годы оккупации погибли 4 миллиона жителей Украины.