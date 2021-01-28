Избитый в середине января в Париже 15-летний украинец Юрий мог входить в криминальную группировку, а его мать причастна к торговле людьми. Об этом 27 января сообщило издание znaj.ua со ссылкой на французские СМИ

По информации газеты Le Figaro, Юрий мог пострадать в ходе конфликта между двумя враждующими группировками подростков. Украинец мог принадлежать к одной из банд из района Богренель, которая ранее напала на другую — из Ванва, пригорода Парижа. Таким образом, нападение на банду с Юрием в составе стало местью другой группировки. Также сообщается, что Юрия уже задерживала полиция за мелкое хулиганство.

Найти и наказать: Зеленский выдвинул жесткое требование Франции © пресс-служба президента Украины Liberation, мать Юрия Наталья Крушеник подозревается в причастности к торговле людьми. Более десятка украинок сообщили, что она нелегально устроила их уборщицами в консьерж-сервис V. I. P. Services Concierges, который преимущественно обслуживает Airbnb. Работницы пожаловались на изнурительные условия труда, задержку и отсутствие зарплаты, нарушение своих прав. Всего в фирме трудилось более 60 уборщиц-украинок.

Согласно рассказам женщин, часть их рекрутировали в Ивано-Франковске. Во Францию они прибывали по туристической визе и оставались после окончания срока ее действия. Кроме того, некоторых вербовали на работу в украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Крушеник работала преподавателем французского языка.

Крушеник утверждает, что компания работала законно. Парижская прокуратура начала предварительное расследование по жалобам на нелегальный труд и торговлю людьми. При этом правоохранители не ответили, связана ли деятельность Крушеник с избиением ее сына.

Нападение на подростка произошло 15 января в центре Парижа неподалеку от Эйфелевой башни. Группа вооруженных битами и ножами людей в масках избила Юрия до состояния комы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Франции найти и наказать нападавших.