Гриф секретности был снят в годовщину окончания судебного процесса, проходившего в столице советской Украины с 17 по 28 января. Процесс, считавшийся продолжением Нюрнбергского процесса, проходил открыто в окружном Доме офицеров.
На скамье подсудимых оказались 15 военнослужащих СС и Вермахта.
В том числе группенфюрер СС Пауль Шеер, начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей, организатор облав и карательных акций против партизан и мирного населения.
Кроме того, Шеер руководил расстрелами в Бабьем Яру, где были убиты около 150 тысяч советских граждан.
Не избежал суда и группенфюрер СС Карл Буркхардт — бывший комендант тыла 6-й армии и военный комендант Киева. На его совести — организация шести лагерей военнопленных, где погибли сотни заключенных, а также принудительная отправка в Германию 25 тысяч женщин и 3 тысяч шахтеров.
«Я считал, что чем больше будет уничтожено советских граждан, тем легче будет нам, немцам, проводить свою колониальную политику», — заявил Буркхардт.
Приговор нацистам огласил председатель процесса полковник юстиции Терентий Сытенко. Всех подсудимых трибунал признал виновными в совершенных преступлениях, приговорив 12 из них к смертной казни через повешение.
Лишь трое преступников смогли избежать смерти. Обер-ефрейтор, военнослужащий 73-го отдельного батальона 1-й немецкой танковой армии Иоганн Пауль Лауэр получил 20 лет лишения свободы.
Бывший начальник канцелярии Бородянской межрайонной ортскомендатуры Август Шадель и вахмистр полиции, бывший заместитель командира роты полицейского батальона «Остланд» Борис Драхенфельс-Кальювери были осуждены на 15 лет каторжных работ.
Смертный приговор привели в исполнение на площади Калинина (ныне майдан Незалежности) в Киеве 29 января.