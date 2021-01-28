Материалы, посвященные судебному процессу над нацистскими преступниками в Киеве в 1946 году, стали доступными широкой публике. Документы рассекретила Федеральная служба безопасности России, сообщает РИА Новости

«Украинский Мусолиний», национальная диктатура и пенсия в 60 лет. Фашистский проект, ставший реальностью © today.org.ua

На скамье подсудимых оказались 15 военнослужащих СС и Вермахта.

В том числе группенфюрер СС Пауль Шеер, начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей, организатор облав и карательных акций против партизан и мирного населения.

Кроме того, Шеер руководил расстрелами в Бабьем Яру, где были убиты около 150 тысяч советских граждан.

Не избежал суда и группенфюрер СС Карл Буркхардт — бывший комендант тыла 6-й армии и военный комендант Киева. На его совести — организация шести лагерей военнопленных, где погибли сотни заключенных, а также принудительная отправка в Германию 25 тысяч женщин и 3 тысяч шахтеров.

«Я считал, что чем больше будет уничтожено советских граждан, тем легче будет нам, немцам, проводить свою колониальную политику», — заявил Буркхардт.

Приговор нацистам огласил председатель процесса полковник юстиции Терентий Сытенко. Всех подсудимых трибунал признал виновными в совершенных преступлениях, приговорив 12 из них к смертной казни через повешение.

Лишь трое преступников смогли избежать смерти. Обер-ефрейтор, военнослужащий 73-го отдельного батальона 1-й немецкой танковой армии Иоганн Пауль Лауэр получил 20 лет лишения свободы.

Бывший начальник канцелярии Бородянской межрайонной ортскомендатуры Август Шадель и вахмистр полиции, бывший заместитель командира роты полицейского батальона «Остланд» Борис Драхенфельс-Кальювери были осуждены на 15 лет каторжных работ.

Смертный приговор привели в исполнение на площади Калинина (ныне майдан Незалежности) в Киеве 29 января.