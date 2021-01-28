Мама украинского школьника Лариса Батманова 27 января в Facebook- группе «БАТЬКИ SOS» показала, в каких условиях заставляют учиться учеников киевской школы №270

Чернобыльская плесень может помочь космонавтам покорить Марс © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

«Еще в августе нам предлагали этот кабинет, и мы отказались (5 б класс). Сегодня туда перевели на учебу детей 7 а класса. С августа 2020 до января текущего года изменений в кабинете нет. Фото сделаны 27.01.2021. Руководство школы видимо считает эти условия нормой для нашей школы, и проверки санстанции и других органов деснянского района вместе с директором закрывают на это глаза», — пожаловалась Батманова.

Пользователей шокировало состояние учебного класса для детей.

«Не думала, что у нас на массиве есть такие убогие классы», «У нас пол еще хуже. на мое обращение РУО не отреагировало. В школу попасть не могу, но со слов дочки на огромные дыры накинули кусочки линолеума. хотя обещали ремонт еще на осенних каникулах», «Я обеспокоена первым фото. Это токсичная плесень, опасна для здоровья. Таким образом родителей шантажируют сделать ремонт за свой счёт», — написали родители в комментариях.