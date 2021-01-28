Украинский бизнесмен Александр Меламуд начал вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Он рассказал об этом на своей странице в Facebook 27 января

«Сделал первую прививку. Укололся "Спутником". Пока никаких отрицательных эмоций», — написал бизнесмен.

Отвечая на вопросы подписчиков, Меламуд рассказал, что прививку ему сделали в Москве, где в одной из клиник работает его старшая дочь.

«Москалем станешь»: эксперт сказал, почему на Украине боятся «Спутника V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Максим Степанов заявил, что Украина не закупит «Спутник», даже если его порекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Александр Меламуд - украинский и российский бизнесмен, совладелец торгово-развлекательного центра Dream Town, фитнес центра «Аквариум» и магазинов известного бренда одежды Lee Cooper Jeans.

В 2014 году по версии журнала «Фокус» Меламуд вошел в список 100 богатейших людей Украины. Тогда он оказался на 97-м месте с 84 миллионами долларов.