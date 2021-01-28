«Сделал первую прививку. Укололся "Спутником". Пока никаких отрицательных эмоций», — написал бизнесмен.
Отвечая на вопросы подписчиков, Меламуд рассказал, что прививку ему сделали в Москве, где в одной из клиник работает его старшая дочь.
Ранее предприятие по производству иммунобиологических и лекарственных препаратов «Биолек» (Харьков) подтвердило подачу заявки на регистрацию на Украине «Спутника V». При этом Министерство здравоохранения исключило возможность регистрации российской вакцины в стране. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что Украина не закупит «Спутник», даже если его порекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Александр Меламуд - украинский и российский бизнесмен, совладелец торгово-развлекательного центра Dream Town, фитнес центра «Аквариум» и магазинов известного бренда одежды Lee Cooper Jeans.
В 2014 году по версии журнала «Фокус» Меламуд вошел в список 100 богатейших людей Украины. Тогда он оказался на 97-м месте с 84 миллионами долларов.