Специалист указал на то, что в «доме власти» в гороскопе Байдена в этот день находился Плутон, считающийся символом смерти и разрушений.
По словам Росса, человек, который занял государственный пост в этот день, может вскоре умереть.
«Кроме того, любой президент или государственный лидер, избранный в год, заканчивающийся на ноль, до конца своей каденции не доживает», — заявил астролог.
Вдобавок Луна «без курса» в день инаугурации Байдена, по мнению Росса, говорит, что он станет лишь подставной фигурой, а править, скорее всего, будет женщина — вероятно, вице-президент Камала Харрис.
Однако звезды сулят Байдену не только мрачные перспективы, добавил Росс.
«В момент принятия присяги, когда Байден положил руку на Библию — в 11:48 по Вашингтону — был "королевский градус". Символ этого момента — наездник, сидящий в короне верхом на коне. Этот символ можно трактовать следующим образом: конь — это внешняя политика, то есть Байден будет больше ориентирован на внешнюю политику, нежели на внутреннюю, в отличие от Дональда Трампа», — сказал астролог.
Соответственно, первые годы правления Байдена могут быть весьма удачными, предположил Росс.