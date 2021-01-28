Из-за того что инаугурация Джо Байдена пришлась на астрологически неблагоприятный день, новому президенту США грозит немало опасностей. Об этом 28 января в комментарии изданию «Главред» сообщил украинский астролог Влад Росс

Специалист указал на то, что в «доме власти» в гороскопе Байдена в этот день находился Плутон, считающийся символом смерти и разрушений.

Украинский астролог назвал главного зодиакального счастливчика февраля © vladross.com.ua

«Кроме того, любой президент или государственный лидер, избранный в год, заканчивающийся на ноль, до конца своей каденции не доживает», — заявил астролог.

Вдобавок Луна «без курса» в день инаугурации Байдена, по мнению Росса, говорит, что он станет лишь подставной фигурой, а править, скорее всего, будет женщина — вероятно, вице-президент Камала Харрис.

Однако звезды сулят Байдену не только мрачные перспективы, добавил Росс.

«В момент принятия присяги, когда Байден положил руку на Библию — в 11:48 по Вашингтону — был "королевский градус". Символ этого момента — наездник, сидящий в короне верхом на коне. Этот символ можно трактовать следующим образом: конь — это внешняя политика, то есть Байден будет больше ориентирован на внешнюю политику, нежели на внутреннюю, в отличие от Дональда Трампа», — сказал астролог.

Соответственно, первые годы правления Байдена могут быть весьма удачными, предположил Росс.