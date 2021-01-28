Росс уточнил, что критический для здоровья украинцев день наступит 28 января в 21:16 (22:16 мск), когда Луна максимально округлится.
«В это время будет наибольшее количество вызовов скорой помощи», — заявил астролог.
Он порекомендовал вплоть до 29 января отказаться от праздников и постараться максимально обезопасить себя.
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Другой астролог Юлия Погорельченко предупредила, что в период наступающего полнолуния лучше не нервничать, а избыток сил перенаправить на физическую активность.
Также специалисты по звездам назвали основные риски, угрожающие украинцам в ближайшие дни: срывы планов, потеря источника дохода, измены, конфликты и разводы.