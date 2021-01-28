Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения поделился планами относительно второго президентского срока. Об этом исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Гео Лерос рассказал на своей странице в Facebook 27 января

«Тарифы снизь, именинник»: праздничное селфи Зеленского разгневало украинцев © Instagram, zelenskiy_official

В комментариях подписчики усомнились в реальности такого сценария: «Не пойдет. Его ждут слезы в подушку из-за рейтинга 5% и отказ даже от попытки выдвигаться на второй срок. Это в лучшем случае. Мой прогноз — не досидит и первый срок», «После импичмента можно второй срок?», «То есть он реально верит, что досидит и этот срок?», «У него нет шансов переизбраться на другой срок, он предал людей», «Такой молодой, а уже память отшибло… Что обещал как бы людям», «Так понравились кортежи и госдачи 43-летнему янелоху» и др.

На днях Зеленский праздновал день рождения — 25 января главе государства исполнилось 43 года. Выдвигаясь на пост президента, он заявлял, что намерен оставаться на этом посту только один срок.