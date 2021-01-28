Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие в переговорах советников лидеров стран-участниц «нормандского формата». Об этом сообщили 27 января на сайте Офиса президента

Стороны провели видеоконференцию.

«Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе», — сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

Козак прибыл в Берлин на переговоры в «нормандском формате» © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Ранее встречу планировалось провести 22 января, но она была перенесена. В тот день Андрей Ермак и Владимир Зеленский проводили в Харькове совещания в связи с пожаром в доме престарелых.

В прошлый раз политсоветники встречались 12 января в Берлине, чтобы обсудить итоги реализации решений саммита «четверки» в 2019 году. По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, было принято решение о подготовке новых подходов к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта.