Стороны провели видеоконференцию.
«Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе», — сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
Подробности переговоров не уточняются. Отмечается, что стороны договорились продолжить консультации на уровне советников на следующих встречах.
Ранее встречу планировалось провести 22 января, но она была перенесена. В тот день Андрей Ермак и Владимир Зеленский проводили в Харькове совещания в связи с пожаром в доме престарелых.
В прошлый раз политсоветники встречались 12 января в Берлине, чтобы обсудить итоги реализации решений саммита «четверки» в 2019 году. По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, было принято решение о подготовке новых подходов к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта.