«Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру!» — написал артист в соцсетях.
Пока решение о формате проведения песенного состязания не принято. Рассматриваются как онлайн вариант, так и классический концертный. Огласить как именно будет проходить ближайшее «Евровидение» организаторы обещают в ближайшее время.
При этом результаты жеребьевки полуфиналов конкурса, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса «Евровидения-2020» сохраняются.
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Ранее продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на европейский песенный конкурс Моргенштерна, который, на его взгляд, должен точно победить, так как «обматюкает там всех, как они любят».
Наталья Гордиенко — молдавская певица и актриса. Участница конкурсов «Евровидение-2006», «Новая волна-2007», «Славянский базар».
Ранее исполнителю Филиппу Киркорову был запрещен въезд в Литву.