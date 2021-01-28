Певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе «Евровидение-2021». Об этом 27 января он написал в своем Instagram

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру!» — написал артист в соцсетях.

Пока решение о формате проведения песенного состязания не принято. Рассматриваются как онлайн вариант, так и классический концертный. Огласить как именно будет проходить ближайшее «Евровидение» организаторы обещают в ближайшее время.

Это вам не «Шарманку» перед Кучмой петь: Киркоров сравнил свои заслуги перед Украиной с заслугами Баскова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

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Ранее продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на европейский песенный конкурс Моргенштерна, который, на его взгляд, должен точно победить, так как «обматюкает там всех, как они любят».

Наталья Гордиенко — молдавская певица и актриса. Участница конкурсов «Евровидение-2006», «Новая волна-2007», «Славянский базар».

Ранее исполнителю Филиппу Киркорову был запрещен въезд в Литву.