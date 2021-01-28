«Подозреваемая пришла в гости к своей 80-летней соседке и во время распития спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений между ними произошел словесный конфликт, который в дальнейшем перерос в драку», — рассказали в прокуратуре.
В ходе конфликта молодая женщина схватила деревянную толкушку для картошки и нанесла старушке несколько ударов по голове. После этого, она засунула пожилой женщине кляп в рот, надела ей на голову пакет и продолжила бить толкушкой.
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Злоумышленницу задержали, ей сообщили о подозрении в совершении указанного преступления.