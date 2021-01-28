Во время застолья в Киеве пьяная женщина жестоко убила свою соседку-пенсионерку. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры

Одесситка отпраздновала Новый год с бывшим мужем, а после убила его скалкой © Facebook, Поліція Києва рассказали в прокуратуре.

В ходе конфликта молодая женщина схватила деревянную толкушку для картошки и нанесла старушке несколько ударов по голове. После этого, она засунула пожилой женщине кляп в рот, надела ей на голову пакет и продолжила бить толкушкой.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Злоумышленницу задержали, ей сообщили о подозрении в совершении указанного преступления.