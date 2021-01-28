Глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман на днях оценила идею ношения двух масок, чтобы защититься от COVID-19, передает РИА Новости

Украинского врача затравили за ношение маски — видео © скриншот видео YouTube

«Хотят они носить две маски — пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», — сказала Гольцман.

Врач напомнила, что человек, носящий обычную маску с соблюдением правил, в случае, когда он общается с другим человеком в маске, надежно защищен от заражения COVID-19.

Ранее в защитной тканевой маске поверх респиратора N95 были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.