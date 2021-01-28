США используют Украину, чтобы через санкции ослаблять Россию и Евросоюз. Об этом на днях заявил председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью французскому изданию Politique Internationale

Медведчук рассказал о восстановлении отношений РФ и Украины © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказал он.

Депутат выразил надежду на то, что рано или поздно украинская власть «прозреет».

«Вызовы, перед которыми оказался мир за последние полгода из-за пандемии и вызванного ею социально-экономического кризиса, показали, насколько иллюзорна пресловутая солидарность стран ЕС, их единство и общность интересов», — добавил Медведчук.

По его словам, США заинтересованы в утверждении того миропорядка, который «делал их сверхдержавой», поэтому они «щедро сеяли и продолжают сеять конфликты между РФ и странами Восточной Европы».

На прошлой неделе министерство иностранных дел Украины заявило, что решение передать Медведчуку группу украинцев, которые удерживались в ДНР и ЛНР, грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. На следующий день Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать Медведчука в Россию.