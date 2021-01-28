По его словам, ряд представителей белорусской оппозиции, находящихся в Польше, собираются не просто бойкотировать ВНС, но и грозят санкциями его участникам.
«То есть всем 2700 людям будут угрожать какими-то санкциями, лишениями и так далее. Это вообще с какой мировой практикой сочетается? Да с никакой. Это чисто репрессивная попытка запугать и не дать собрать этот кворум», — сказал Дзермант.
Он заявил, что радикальная оппозиция делает ставку на санкционное давление, пытаясь ухудшить положение граждан, чтобы придать новый импульс уличным акциям протеста.
Этим занимается та часть радикальной оппозиции, которая вообще не видит себя в рамках диалога или переговорного процесса, заключил политолог.
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Ранее один из членов Координационного совета оппозиции, экс-посол Белоруссии в Польше Павел Латушко предложил включить делегатов ВНС в санкционные списки.