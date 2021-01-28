В середине февраля в Белоруссии пройдет VI Всебелорусское народное собрание. Об угрозах его участникам в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

По его словам, ряд представителей белорусской оппозиции, находящихся в Польше, собираются не просто бойкотировать ВНС, но и грозят санкциями его участникам.

«То есть всем 2700 людям будут угрожать какими-то санкциями, лишениями и так далее. Это вообще с какой мировой практикой сочетается? Да с никакой. Это чисто репрессивная попытка запугать и не дать собрать этот кворум», — сказал Дзермант.

Дзермант рассказал, по какому сценарию пройдет Всебелорусское собрание © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

Этим занимается та часть радикальной оппозиции, которая вообще не видит себя в рамках диалога или переговорного процесса, заключил политолог.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее один из членов Координационного совета оппозиции, экс-посол Белоруссии в Польше Павел Латушко предложил включить делегатов ВНС в санкционные списки.