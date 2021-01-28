Недоступность российской вакцины «Спутник V» для Украины может быть обусловлена не только геополитикой и указаниями Вашингтона, но и интересами лоббистов фармацевтических компаний, которые видят Украину как рынок сбыта своих вакцин. Об этом украинский политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

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