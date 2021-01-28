«Тут могут быть интересы фармацевтических лоббистов — Big Pharma — с расчетом, что если тут не будет российской вакцины, то их вакцины тут будут продаваться… Это большой рынок, и я думаю, что Big Pharma через своих лоббистов в разных странах мира пытается удержать эти страны в зоне своего влияния», — отметил эксперт.
Он обратил внимание, как за короткое время подорожали компании, разрабатывающие вакцины: например, капитализация Moderna почти достигла Pfaizer.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.