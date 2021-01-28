«Если сейчас он запускает без очереди и остановил строительство стены с Латинской Америкой, в первую очередь с Мексикой. Вот перебор латиносов может обострить. Но у них и так на юге уже испанский язык первый. Поэтому здесь тоже большой проблемы нет: надо отказаться от всех пособий для мигрантов — и тогда они не будут ехать в Америку», — сказал политик.
По его мнению, Европа также постарается перекрыть дополнительный поток мигрантов.
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Стена на границе США и Мексики была главным предвыборным обещанием Дональда Трампа в 2016 году. Ее возведение стало частью жесткой миграционной политики.