Единственное, что может обострить ситуацию в США, – это доброе отношение президента Джо Байдена к мигрантам, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Если сейчас он запускает без очереди и остановил строительство стены с Латинской Америкой, в первую очередь с Мексикой. Вот перебор латиносов может обострить. Но у них и так на юге уже испанский язык первый. Поэтому здесь тоже большой проблемы нет: надо отказаться от всех пособий для мигрантов — и тогда они не будут ехать в Америку», — сказал политик.

Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер © РИА Новости, Илья Питалев

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Стена на границе США и Мексики была главным предвыборным обещанием Дональда Трампа в 2016 году. Ее возведение стало частью жесткой миграционной политики.