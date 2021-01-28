Никакой гражданской войны в США не будет, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер © РИА Новости, Илья Питалев

«Никакой гражданской войны не будет, ибо права всем предоставлены и права всех будут защищаться — суды работают, прокуроры работают. Социальных протестов и нет, и не будет, потому что всё-таки Америка — это одна из богатейших стран мира. Поэтому все прогнозы уже неоправданны — всем ставлю двойки, всем политологам, учёным», — сказал Жириновский.

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Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, сорвав заседание сената и палаты представителей, на котором должна была быть официально оформлена победа Байдена. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли.