Главная цель конституционной реформы в Белоруссии — воспроизвести в политической системе страны принципы, заложенные президентом республики Александром Лукашенко. Об этом белорусский политолог Петр Петровский сказал в интервью изданию Украина.ру

Власть силовиков. Особенности кадровой политики Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Петровского, перераспределение полномочий президента и организация парламентско-президентской республики никогда не были целью реформы.

«Главной задачей конституционной реформы выступает потребность трансформировать персонального Лукашенко в Лукашенко коллективного. То есть Александр Лукашенко стал архитектором новой, суверенной Беларуси… Теперь важно, чтобы функционирование и воспроизводство политической системы Беларуси на основе заявленных принципов зависело не от одного Лукашенко, а от институтов политической и социальной жизни», — заявил он.

В качестве аналогии политолог привел первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля: голлизм сегодня, несмотря на смену лиц и партий, выступает политической основой, формирующей французскую систему. Такая же задача, по словам эксперта, стоит и перед Белоруссией: нужно, чтобы политические принципы Лукашенко «как архитектора» стали воспроизводиться в самой политической системе страны.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.