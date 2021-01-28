В середине февраля в Белоруссии пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как ожидается, Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.
По словам Петровского, перераспределение полномочий президента и организация парламентско-президентской республики никогда не были целью реформы.
«Главной задачей конституционной реформы выступает потребность трансформировать персонального Лукашенко в Лукашенко коллективного. То есть Александр Лукашенко стал архитектором новой, суверенной Беларуси… Теперь важно, чтобы функционирование и воспроизводство политической системы Беларуси на основе заявленных принципов зависело не от одного Лукашенко, а от институтов политической и социальной жизни», — заявил он.
В качестве аналогии политолог привел первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля: голлизм сегодня, несмотря на смену лиц и партий, выступает политической основой, формирующей французскую систему. Такая же задача, по словам эксперта, стоит и перед Белоруссией: нужно, чтобы политические принципы Лукашенко «как архитектора» стали воспроизводиться в самой политической системе страны.
Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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