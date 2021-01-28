Никаких ярких событий, касающихся Америки, в ближайшие 4 года не ожидается, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Байден 2.0: как изменятся отношения США и России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Джо Байдену будет 82 года.

«То есть сейчас никаких ярких событий не будет, все четыре года. Почему? На Ближнем Востоке всё сделано: Ирак разбомбили, Афганистан отутюжили, в Сирии мы помогли успокоить всё, Ливию разгромили. Всё! В Иран они не сунутся — слишком сильное большое государство. Европа — всё сделано. Югославию — поломали, на Украине — всё, что можно, сделано. То есть везде. Северная Корея — тоже. Трамп пытался там подружиться, ещё что-то. То есть во всём мире все вопросы были решены. И Европа — то же самое. НАТО останется», — сказал Жириновский.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. За две недели до нее сторонники Дональда Трампа провели протестную акцию из-за несогласия с итогами подсчета голосов и ворвались в здание Капитолия.