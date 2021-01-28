По словам политика, в США «мечтают, чтобы Байден скорее умер или передал свой пост вице-президенту», но при этом он отсидит весь срок и даже пойдет на второй. К тому моменту Джо Байдену будет 82 года.
«То есть сейчас никаких ярких событий не будет, все четыре года. Почему? На Ближнем Востоке всё сделано: Ирак разбомбили, Афганистан отутюжили, в Сирии мы помогли успокоить всё, Ливию разгромили. Всё! В Иран они не сунутся — слишком сильное большое государство. Европа — всё сделано. Югославию — поломали, на Украине — всё, что можно, сделано. То есть везде. Северная Корея — тоже. Трамп пытался там подружиться, ещё что-то. То есть во всём мире все вопросы были решены. И Европа — то же самое. НАТО останется», — сказал Жириновский.
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20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. За две недели до нее сторонники Дональда Трампа провели протестную акцию из-за несогласия с итогами подсчета голосов и ворвались в здание Капитолия.