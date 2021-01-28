Наблюдатели, которые считают делегатов Всебелорусского народного собрания «манекенами» и «марионетками», являются либо радикалами, либо несведущими. Об этом белорусский политолог Петр Петровский сказал в интервью изданию Украина.ру

Дзермант рассказал, по какому сценарию пройдет Всебелорусское собрание © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы. При этом многие наблюдатели считают, что верить в серьезность этого мероприятия нельзя, так как принимать участие в нем будут «манекены» и «марионетки», специально отобранные для одобрения предложений Лукашенко.

Петровский напомнил, что закон о ВНС действует с 2013 года и с того же момента находится в открытом доступе. По словам эксперта, всем политическим партиям гарантируется выдвижение как минимум одного представителя, а если использовать механизмы выдвижения через коллективы или по территориальному принципу, которыми потенциально может воспользоваться оппозиция, то ее представительство может быть еще шире.

«Однако радикальная оппозиция отказалась выдвигать делегатов на ВНС, взяв курс на делегитимацию Собрания, его дискредитацию в глазах граждан и мирового сообщества, даже запугивание санкциями его делегатов… Мне известны также случаи, когда обыкновенные члены оппозиционных политических партий хотели выдвигаться делегатами на ВНС, однако им запрещало это делать руководство партий, продвигая курс бойкота. Поэтому говорить о невозможности выдвижения, каких-то марионетках вообще некорректно», — заявил политолог.

По его словам, ни одного прецедента недопуска к выдвижению зафиксировано не было. Петровский рассказал на собственном примере, как с сентября по декабрь 2020 года он встречался с сотней коллективов Минска и регионов и в результате был выдвинут в конце прошлого года делегатом от белорусской столицы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.