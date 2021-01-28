Позиция США относительно кандидата на пост президента Украины будет решающей на выборах. Об этом украинский политик Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев рассказал, как США будут давить на Зеленского через Коломойского © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором, «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 15,3%, а «Слугу народа» — 11,2%.

По словам Царева, президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоден высокий рейтинг ОПЗЖ, так как кандидат от партии, выступающей за мир в Донбассе и за восстановление отношений с Россией, не может победить на Украине.

«Посмотрим, какую ставку сделают США… Есть те, кто считает, что нужно и дальше сохранять Зеленского на своем посту. Слабый президент — это хорошо. Он послушный, он от нас зависим. А есть такие, которые говорят, что мы можем поставить еще более прозападного, чтобы сделать его президентом. Для Зеленского выборы — это выборы, но позиция США будет определяющей», — подчеркнул политик.

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