Владельцы крупнейших IT-компаний мира – это мировое правительство, заботящееся об интересах 15% живущего в достатке населения, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер © РИА Новости, Илья Питалев Дональдом Трампом.

«А всеми социальными сетями владеет узкая группа лиц. Многие говорят: мировое правительство, закулисье — где они? А вот они, перед вами: Марк Цукерберг, Джек Дорси, Билл Гейтс, Джефф Безос и другие владельцы крупнейших IT-компаний. Внешне их объяснения выглядят красиво — всё во имя прав человека. Но реально во благо 15% населения, которые живут в достатке. А остальное население планеты живёт в халупах, бараках, и они главные жертвы мошенников по всему миру», — сказал Жириновский.

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После беспорядков в Капитолии страницу экс-президента США Дональда Трампа заблокировали в Twitter. В администрации соцсети это объяснили тем, что глава государства призывал своих сторонников к протестам и насилию.