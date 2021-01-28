Политик отметил, что владельцы соцсетей сейчас могут «вырубить», то есть заблокировать, кого угодно, как и поступили с экс-президентом США Дональдом Трампом.
«А всеми социальными сетями владеет узкая группа лиц. Многие говорят: мировое правительство, закулисье — где они? А вот они, перед вами: Марк Цукерберг, Джек Дорси, Билл Гейтс, Джефф Безос и другие владельцы крупнейших IT-компаний. Внешне их объяснения выглядят красиво — всё во имя прав человека. Но реально во благо 15% населения, которые живут в достатке. А остальное население планеты живёт в халупах, бараках, и они главные жертвы мошенников по всему миру», — сказал Жириновский.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
После беспорядков в Капитолии страницу экс-президента США Дональда Трампа заблокировали в Twitter. В администрации соцсети это объяснили тем, что глава государства призывал своих сторонников к протестам и насилию.