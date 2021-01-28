Правительство Украины тянет рейтинг президента Владимира Зеленского вниз, поэтому Кабмину грозит отставка. Об этом украинский политик Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

В партии Порошенко заговорили об отставке Кабмина © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором, «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 15,3%, а «Слугу народа» — 11,2%.

По словам Царева, одной из проблем, ударивших по рейтингу правящей партии, стал рост тарифов.

«Сейчас тарифные майданы проходят по всей стране. Невнятная позиция премьера [Дениса] Шмыгаля по этому поводу также не добавила рейтингов Зеленскому… Правительство тянет рейтинг Зеленского вниз. Видимо, все завершится его отставкой», — сказал политик.

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