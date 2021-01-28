Рейтинг правящей партии «Слуга народа» упал из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский перешел в электоральное поле своего предшественника Петра Порошенко. Об этом украинский политик Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Путь на дно: почему Зеленский и «Слуга народа» теряют популярность © Facebook, Слуга Народу Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором, «Европейскую солидарность» Порошенко — 15,3%, а «Слугу народа» — 11,2%.

По словам Царева, падение рейтинга партии Зеленского произошло из-за того, что она ушла с центристских позиций и перешла в электоральное поле Порошенко.

«Зеленский практически в последнее время стал клоном Порошенко… Очень много недовольных и возмущенных среди русскоязычных. Особенно этим нацистским законом про мову, который сейчас стал действовать… Нет и никаких подвижек по миру на Донбассе. Тот обмен пленными, который лоббировал Медведчук, заблокирован. Вина за это лежит на Зеленском», — подчеркнул политик.

Он добавил, что по рейтингу «Слуги народа» ударили также митинги представителей малого и среднего бизнеса, недовольных налогообложением, которое ударило по их доходам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.