По данным соцопроса КМИС, партию Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором, «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 15,3%, а «Слугу народа» — 11,2%.
По словам Царева, это не плохие новости для правящей партии.
«ОПЗЖ выгоден власти как спарринг-партнер. Потому что кандидату от ОПЗЖ нет никаких шансов выиграть выборы», — заявил политик.
Он уточнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется конкурировать с Порошенко, так как по действиям и лозунгам президент перешел в электоральное поле экс-гаранта.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.