Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» выгодна украинской власти как спарринг-партнер, так как кандидат от ОПЗЖ не победит на выборах. Об этом украинский политик Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

ОПЗЖ обвинила «Слугу народа» в захвате власти в Запорожском облсовете © vmestezp.org Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором, «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 15,3%, а «Слугу народа» — 11,2%.

По словам Царева, это не плохие новости для правящей партии.

«ОПЗЖ выгоден власти как спарринг-партнер. Потому что кандидату от ОПЗЖ нет никаких шансов выиграть выборы», — заявил политик.

Он уточнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется конкурировать с Порошенко, так как по действиям и лозунгам президент перешел в электоральное поле экс-гаранта.

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