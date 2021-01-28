Чем активнее обсуждается тема введения ковидных паспортов, тем больше вероятность, что украинцы массово начнут заниматься частным вакцинированием. Об этом украинский политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Богатырев пояснил, почему украинцы не хотят вакцинироваться © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Он добавил, что сегодня ситуация с COVID-19 влияет на либерализованный визовый режим, и чем дольше Украина будет откладывать вопрос с вакцинацией, тем дольше безвиза для Украины де-факто не будет, хотя де-юре он остается.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.