Для президента Белоруссии Александра Лукашенко идеальным вариантом было бы признание вины экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико, и в обмен на признание вины ему будет позволено безвозвратно покинуть страну. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Из-за ареста Бабарико под удар попали российские инвестиции в Беларуси © commons.wikimedia.org,

Эксперт отметил, что с обычной точки зрения такой вариант был бы выходом и позволил бы избежать длительного тюремного заключения, но, с точки зрения политика, это явный проигрыш и отказ от борьбы и сдача политического капитала.

«А значит, непризнание вины Виктором Бабарико, непреклонность и стойкость его позиции будет означать только одно: он готов к дальнейшей борьбе и рассчитывает использовать свой политический вес и потенциал», — указал Дианов.

Политолог добавил, что осенний визит Лукашенко в СИЗО КГБ к фигурантам уголовных дел, возбужденных в ходе президентской кампании, вряд ли каким-то образом повлиял на тюремный быт Бабарико, но некой уверенности и надежды все же придал.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.