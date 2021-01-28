В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Все фигуранты, кроме Бабарико, признали вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Эксперт отметил, что с обычной точки зрения такой вариант был бы выходом и позволил бы избежать длительного тюремного заключения, но, с точки зрения политика, это явный проигрыш и отказ от борьбы и сдача политического капитала.
«А значит, непризнание вины Виктором Бабарико, непреклонность и стойкость его позиции будет означать только одно: он готов к дальнейшей борьбе и рассчитывает использовать свой политический вес и потенциал», — указал Дианов.
Политолог добавил, что осенний визит Лукашенко в СИЗО КГБ к фигурантам уголовных дел, возбужденных в ходе президентской кампании, вряд ли каким-то образом повлиял на тюремный быт Бабарико, но некой уверенности и надежды все же придал.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.