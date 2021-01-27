Министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии могут встретится в рамках «нормандского формата» в ближайшие месяцы, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Об этом 27 января заявил замглавы украинского министерства иностранных дел Василий Боднар, передаёт «Укринформ»

«Работаем над тем, чтобы она состоялась в ближайшие месяцы, чтобы мы могли выйти на конкретные договоренности, а не проводить встречу ради встречи», — сказал Боднар.

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Встречу политсоветников перенесли на 27 января.

В 2020 году ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости их модернизации.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина.