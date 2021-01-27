«Работаем над тем, чтобы она состоялась в ближайшие месяцы, чтобы мы могли выйти на конкретные договоренности, а не проводить встречу ради встречи», — сказал Боднар.
Онлайн-встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» должна была состояться 22 января. Однако советник Владимира Зеленского Андрей Ермак не смог на ней присутствовать, так был вынужден отправиться в Харьков, где при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек.
Встречу политсоветников перенесли на 27 января.
В 2020 году ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости их модернизации.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина.